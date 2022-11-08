***MRBAS* *ALFAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
08.11.2022 09:08
***MRBAS******ALFAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077778
BIST
11:114.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 58,33
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.390
En Düşük
4.297
11:1118,6072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1302
|Açılış
|: 18,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6123
En Düşük
18,4157
11:1118,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0612
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:11999,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,57
|Açılış
|: 999,72
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:11
|DESA
|42,98
|29.319.186
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|110.941.272
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|42.698.732
|% 9,76
|
|TEZOL
|21,92
|153.755.870
|% 9,38
|
|DITAS
|23,42
|7.387.315
|% -36,50
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|38,22
|5.034.188.231
|% 4,37
|
|THYAO
|111,80
|3.659.889.435
|% 4,29
|
|KRDMD
|13,66
|2.036.158.390
|% -1,37
|
|PETKM
|14,61
|1.283.097.500
|% -0,27
|
|ASELS
|36,14
|1.217.392.605
|% 1,35
|
|EKGYO
|4,69
|1.141.242.344
|% -2,09
|
|KRDMD
|13,66
|2.036.158.390
|% -1,37
|
|SKBNK
|2,17
|309.327.906
|% 4,33
|
|EREGL
|38,22
|5.034.188.231
|% 4,37
|
|PETKM
|14,61
|1.283.097.500
|% -0,27
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6036
|18,6072
|% 0,70
|
|Euro
|18,5867
|18,5962
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,2949
|21,4016
|% 0,37
|
|Frank
|18,7016
|18,8143
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9357
|4,9605
|% 0,64
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-4,29
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,34
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.682
|6.741
|-7,00
|
|Yarım
|3.256
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,67
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|97,77
|97,77
|-0,15
|
Seans Raporu
11:11
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11:26XU100
Endeks 4, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 33, 705.00 milyon TL de
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11:25GUBRF
Yüzde 7.23 oranında artışla 158.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 351, 120 adet işlem
-
11:24DOGUB
Yüzde 6.86 oranında artışla 10.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 950 adet işlem
-
11:22GUBRF
Yüzde 7.30 oranında artışla 158.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 822 adet işlem
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, AKSEN, KRDMD