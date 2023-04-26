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***MRBAS* *CWENE* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

26.04.2023 10:11
***MRBAS* *CWENE* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arz


***MRBAS******CWENE******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [CWENE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141057


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BIST En Aktif Hisseler12:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 8,11 26.992.413 % 9,89  
CMBTN 586,00 79.801.570 % 8,94  
IHAAS 171,20 20.328.080 % 8,63  
ATSYH 91,00 450.086 % 5,94  
BURCE 75,65 75.915.568 % 5,80  
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12:23 Alış Satış %  
Dolar 19,4255 19,4338 % 0,05  
Euro 21,4621 21,4789 % 0,78  
Sterlin 24,1635 24,2847 % 0,53  
Frank 21,7658 21,8969 % 0,36  
Riyal 5,1638 5,1897 % 0,01  
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12:23 Alış Satış %  
Altın Ons 2.000 2.000 2,54  
Altın Gr. 1.248 1.248 0,92  
Cumhuriyet 9.078 9.215 88,00  
Tam 9.117 9.289 0,00  
Yarım 4.453 4.548 13,00  
Çeyrek 2.226 2.288 7,00  
Gümüş.Ons 25,00 25,03 0,00  
Gümüş Gr. 15,58 15,60 -0,03  
B. Petrol 80,94 80,94 0,35  
Seans Raporu 12:23
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