***MRBAS* *CWENE* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.04.2023 10:11
***MRBAS******CWENE******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [CWENE]
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141057
BIST
12:254.824
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -66,71
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:2519,4314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 20,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:2521,4839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1714
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:251.249,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.249,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:23
|MIPAZ
|8,11
|26.992.413
|% 9,89
|
|CMBTN
|586,00
|79.801.570
|% 8,94
|
|IHAAS
|171,20
|20.328.080
|% 8,63
|
|ATSYH
|91,00
|450.086
|% 5,94
|
|BURCE
|75,65
|75.915.568
|% 5,80
|
|PSDTC
|31,82
|6.742.852
|% -14,46
|
|PSDTC
|31,82
|6.742.852
|% -14,46
|
|PSDTC
|31,82
|6.742.852
|% -14,46
|
|PSDTC
|31,82
|6.742.852
|% -14,46
|
|IMASM
|33,80
|175.915.548
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,70
|1.627.533.607
|% -1,44
|
|THYAO
|131,20
|1.532.758.175
|% -1,87
|
|EREGL
|33,52
|1.124.750.578
|% -1,87
|
|KOZAL
|20,52
|852.231.985
|% -2,47
|
|ISDMR
|31,76
|794.602.211
|% -4,05
|
|EKGYO
|6,36
|324.944.592
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,45
|556.192.327
|% 0,17
|
|YKBNK
|9,90
|414.425.778
|% 0,00
|
|KOZAL
|20,52
|852.231.985
|% -2,47
|
|KOPOL
|43,70
|1.627.533.607
|% -1,44
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4255
|19,4338
|% 0,05
|
|Euro
|21,4621
|21,4789
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1635
|24,2847
|% 0,53
|
|Frank
|21,7658
|21,8969
|% 0,36
|
|Riyal
|5,1638
|5,1897
|% 0,01
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|2,54
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|0,92
|
|Cumhuriyet
|9.078
|9.215
|88,00
|
|Tam
|9.117
|9.289
|0,00
|
|Yarım
|4.453
|4.548
|13,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.288
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|0,35
|