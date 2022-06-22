***MRBAS* *KCAER* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
22.06.2022 14:09
***MRBAS******KCAER******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KCAER FİYAT TESPİT RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038656
BIST
15:302.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,80
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
15:3017,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
15:3018,2615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
15:301.027,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.027,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.028,16
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler15:28
|MAKIM
|12,87
|420.662.627
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.003.024
|% 9,95
|
|EGSER
|26,96
|48.215.895
|% 7,84
|
|AKSGY
|2,80
|33.911.548
|% 7,69
|
|CLEBI
|324,00
|150.604.038
|% 7,14
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,20
|100.789.900
|% -7,65
|
|ULUUN
|23,42
|65.024.522
|% -4,49
|
|THYAO
|52,15
|3.454.614.916
|% 0,48
|
|EREGL
|28,12
|1.429.385.573
|% -2,02
|
|SISE
|22,26
|1.241.121.647
|% -1,59
|
|FROTO
|310,90
|989.101.181
|% 2,71
|
|SASA
|45,56
|933.917.294
|% -0,26
|
|ODAS
|3,12
|552.201.444
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,93
|773.104.168
|% -1,00
|
|KARSN
|7,54
|779.756.020
|% -2,46
|
|AKBNK
|9,15
|804.773.239
|% 0,22
|
|DOHOL
|4,04
|298.772.117
|% -0,98
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3484
|17,3577
|% 0,11
|
|Euro
|18,2493
|18,2722
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,2018
|21,3081
|% -0,08
|
|Frank
|17,9361
|18,0442
|% 0,40
|
|Riyal
|4,6121
|4,6352
|% 0,14
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|7,39
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,81
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.925
|-2,00
|
|Tam
|6.813
|6.912
|25,00
|
|Yarım
|3.345
|3.381
|12,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,49
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,22
|