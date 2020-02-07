***MRGYO* *ATSYH* *AVGYO* *MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.02.2020 09:11
***MRGYO******ATSYH******AVGYO******MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVGYO, ATSYH, MARKA, MRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817526
BIST
18:05122.284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 122.284
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0
En Düşük
0
18:055,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,9870
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|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9905
En Düşük
5,9771
18:056,5726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,5830
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|Önceki Kapanış
|: 6,5860
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6,5817
En Düşük
6,5713
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,45
|Açılış
|: 301,04
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|6,36
|538.762
|% 0,00
|
|ARDYZ
|6,36
|538.762
|% 0,00
|
|ARDYZ
|6,36
|538.762
|% 0,00
|
|ARDYZ
|6,36
|538.762
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7281
|7,7669
|% 0,15
|
|Frank
|6,1158
|6,1527
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5915
|1,5994
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|-2,42
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,38
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