***MRGYO* *BASCM* *ISBIR* *SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
26.01.2021 16:44
***MRGYO******BASCM******ISBIR******SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BASCM, ISBIR, MRGYO, SEYKM
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
17:011.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
17:017,3446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0600
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3393
17:018,9359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0639
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
17:01439,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,71
|Açılış
|: 439,08
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler17:01
|MAALT
|254,20
|42.126.928
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|139.577.449
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.583.773
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.926.891
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.047.677
|% -9,99
|
|INTEM
|59,15
|12.147.468
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,51
|1.761.175.851
|% 1,62
|
|GARAN
|9,57
|1.705.367.205
|% 0,31
|
|KARSN
|5,65
|1.390.095.801
|% 8,65
|
|KOZAL
|120,70
|1.188.426.498
|% -0,58
|
|DOHOL
|3,96
|847.237.941
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,51
|1.761.175.851
|% 1,62
|
|TSKB
|1,94
|645.446.786
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|484.781.499
|% -1,29
|
|KARSN
|5,65
|1.390.095.801
|% 8,65
|
|IHLGM
|1,53
|371.611.986
|% -2,55
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3405
|7,3446
|% -0,81
|
|Euro
|8,9300
|8,9359
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,0541
|10,1045
|% -0,37
|
|Frank
|8,2502
|8,2999
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9550
|1,9648
|% -0,65
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|1,69
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.900
|2.973
|-22,16
|
|Yarım
|1.402
|1.438
|-10,72
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,36
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,01
|
|B. Petrol
|55,92
|55,92
|0,24
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:14ANELE
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 222, 541 adet işlem
-
17:13VESBE
Yüzde 4.39 oranında artışla 47.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 138, 026 adet işlem
-
17:11KATMR
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 428, 611 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 17 artarak (% 0.25 ) 1, 641
-
17:10SANKO
Yüzde 6.92 oranında artışla 11.12 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 194 adet işlem