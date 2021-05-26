***MRGYO* *BASCM* *JANTS* *ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***MRGYO******BASCM******JANTS******ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ADESE, BASCM, JANTS, MRGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ADESE 1 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. E DİLEK ARUZ 61.267,000ADESE 2 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. E DİLEK ARUZ 235.000,000ADESE 3 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. E EŞREF GÜNGÖR 1.250.000,000ADESE 4 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. E HÜSEYİN PEKTEZEL 300.000,000ADESE 5 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. E MEHMET HİKMET YILDIRIM 300.000,000BASCM 6 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E GÜLÇİN BALCI DANIŞMAN 120.000,000JANTS 7 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SAİDE PİRİM 11.130,000MRGYO 8 MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E DİLEK ARUZ 1.320.095,000MRGYO 9 MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E EŞREF GÜNGÖR 56.000,000MRGYO 10 MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MEHMET HİKMET YILDIRIM 3.347.225,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938227BIST