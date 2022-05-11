***MRGYO* *BMSTL* *BMSCH* *QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***MRGYO******BMSTL******BMSCH******QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BMSCH, BMSTL, MRGYO, QUAGR]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL), BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH), Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) ve QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/05/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve Soyadı - MKK Sicil NumarasıSelman ÇAKMAK (20569999)Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 10/06/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029392BIST