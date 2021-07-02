***MRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.07.2021 09:34
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 02/07/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945619
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
0
En Düşük
0
18:058,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0412
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6927
En Düşük
8,6441
18:0510,2798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0114
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
18:05496,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,32
|Açılış
|: 496,45
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6853
|8,6917
|% 0,48
|
|Euro
|10,2701
|10,2798
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9029
|11,9626
|% 0,30
|
|Frank
|9,3342
|9,3904
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3075
|2,3191
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|0,16
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,04
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|-0,15
|