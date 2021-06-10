***MRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
10.06.2021 16:45
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MRGYO
11.06.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
MARTI GMYO MRGYO 200,00000 1,00 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941755
BIST
16:581.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:588,4690
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,1209
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4595
16:5810,3336
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1334
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:58515,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -6,03
|Açılış
|: 515,92
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:58
|EMKEL
|2,09
|5.966.673
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.893.249
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|432.658.783
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.851.909
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.693.489
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.848.642
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.286.901
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.581.172
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|28.360.643
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|1.937.725.797
|% 2,31
|
|GARAN
|8,49
|1.355.264.172
|% 1,56
|
|THYAO
|14,52
|1.019.174.270
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,17
|709.829.939
|% 6,37
|
|KOZAA
|16,42
|485.085.371
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,17
|709.829.939
|% 6,37
|
|YKBNK
|2,29
|479.380.780
|% 0,88
|
|GARAN
|8,49
|1.355.264.172
|% 1,56
|
|IHLGM
|1,28
|126.785.346
|% 3,23
|
|IHLAS
|0,64
|62.436.766
|% 3,23
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4663
|8,4690
|% -1,41
|
|Euro
|10,3275
|10,3336
|% -1,27
|
|Sterlin
|11,9686
|12,0286
|% -0,98
|
|Frank
|9,4409
|9,4977
|% -1,15
|
|Riyal
|2,2552
|2,2665
|% -1,24
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|2,80
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-5,00
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.469
|-38,00
|
|Tam
|3.400
|3.486
|-38,65
|
|Yarım
|1.643
|1.686
|-18,70
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,35
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,84
|72,84
|0,62
|
Seans Raporu
16:58
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17:08SAFKR
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17:06QUAGR
Yüzde 5.03 oranında artışla 29.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 958, 082 adet işlem
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17:03EMKEL
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 886, 667 adet işlem