***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 13:51
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885708
BIST
13:401.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:408,4901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0500
|Açılış
|: 8,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4924
En Düşük
8,4096
13:409,9348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1115
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9353
En Düşük
9,7754
13:40517,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,51
|Açılış
|: 518,01
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:40
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.499.009
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.032.697
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|169.480
|% -10,00
|
|SISE
|6,39
|761.577.272
|% 0,47
|
|PETKM
|4,22
|729.514.754
|% 2,93
|
|TSKB
|2,34
|615.006.098
|% -8,24
|
|KRDMD
|3,30
|514.068.296
|% -3,23
|
|GARAN
|6,67
|442.181.550
|% 0,91
|
|TSKB
|2,34
|615.006.098
|% -8,24
|
|PETKM
|4,22
|729.514.754
|% 2,93
|
|KRDMD
|3,30
|514.068.296
|% -3,23
|
|DOHOL
|2,45
|338.049.417
|% 0,41
|
|ODAS
|3,26
|396.885.099
|% 2,19
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4878
|8,4901
|% 0,59
|
|Euro
|9,9308
|9,9348
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,9842
|11,0393
|% 1,06
|
|Frank
|9,2247
|9,2802
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2549
|2,2662
|% 0,49
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|3,00
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.420
|3.505
|37,60
|
|Yarım
|1.653
|1.695
|18,19
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,09
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,06
|
|B. Petrol
|40,11
|40,11
|1,14
|