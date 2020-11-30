***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 15:28
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890544
BIST
15:221.305
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -23,72
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.301
15:227,7503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0634
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
15:229,2946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0570
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2848
15:22441,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -7,84
|Açılış
|: 441,88
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,93
BIST En Aktif Hisseler15:21
|SELEC
|12,54
|185.905.148
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.503.335
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|108.643.020
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|37.146.721
|% 9,95
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|KERVN
|1,26
|4.369.727
|% -9,35
|
|HLGYO
|3,13
|187.606.887
|% -9,28
|
|GARAN
|8,99
|1.624.960.318
|% -2,07
|
|EKGYO
|2,19
|1.621.694.864
|% 0,92
|
|PETKM
|4,29
|1.330.328.237
|% 1,42
|
|THYAO
|11,62
|827.711.077
|% -2,60
|
|KRDMD
|5,01
|791.187.010
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,19
|1.621.694.864
|% 0,92
|
|PETKM
|4,29
|1.330.328.237
|% 1,42
|
|TEKTU
|2,11
|493.349.814
|% 6,03
|
|TSKB
|2,26
|506.398.706
|% -6,22
|
|YKBNK
|2,92
|549.090.704
|% -2,34
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7424
|7,7509
|% -0,80
|
|Euro
|9,2827
|9,2940
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,3326
|10,3844
|% -0,24
|
|Frank
|8,5527
|8,6042
|% -0,59
|
|Riyal
|2,0639
|2,0743
|% -0,64
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-18,85
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-7,16
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-51,00
|
|Tam
|2.926
|3.000
|-57,27
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-27,70
|
|Çeyrek
|709
|726
|-13,85
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,54
|5,55
|-0,15
|
|B. Petrol
|47,59
|47,59
|-0,66
|