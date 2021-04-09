***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 10:19
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925994
BIST
12:111.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,45
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.407
12:118,1431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:119,6911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0256
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:11457,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,97
|Açılış
|: 457,29
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:09
|TUREX
|14,52
|190.096
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.806.684
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|371.730
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|131.382.169
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.282.122
|% -9,95
|
|KRTEK
|17,00
|9.365.409
|% -8,11
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|21.041.838
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,90
|506.652.779
|% 7,18
|
|EREGL
|16,10
|451.269.289
|% 1,64
|
|JANTS
|879,00
|265.987.809
|% 3,41
|
|KRDMD
|7,42
|259.985.430
|% -0,13
|
|GARAN
|6,74
|207.100.758
|% -0,30
|
|ITTFH
|2,89
|194.857.475
|% 9,47
|
|EKGYO
|1,92
|93.723.775
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,89
|183.558.938
|% 4,57
|
|DOHOL
|3,29
|155.144.551
|% -2,08
|
|BJKAS
|10,90
|506.652.779
|% 7,18
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1375
|8,1440
|% 0,14
|
|Euro
|9,6810
|9,6913
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,1377
|11,1936
|% -0,03
|
|Frank
|8,7680
|8,8208
|% 0,00
|
|Riyal
|2,1664
|2,1773
|% 0,17
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-9,22
|
|Altın Gr.
|457
|458
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,32
|
Seans Raporu
12:09
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12:25GARFA
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12:22XU100
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12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, DOHOL