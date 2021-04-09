***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 14:18
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926068
BIST
14:041.402
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -14,92
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.401
14:048,1412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:049,6862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0305
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:04457,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,76
|Açılış
|: 457,49
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:04
|TUREX
|14,52
|236.618
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|443.690
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|41.985.274
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.445.620
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.653.095
|% -9,95
|
|ISBIR
|7.733,50
|2.585.348
|% -9,02
|
|MRGYO
|2,45
|12.267.082
|% -7,55
|
|EREGL
|16,19
|668.960.737
|% 2,21
|
|BJKAS
|10,87
|578.567.010
|% 6,88
|
|KRDMD
|7,38
|553.755.928
|% -0,67
|
|JANTS
|849,00
|428.323.237
|% -0,12
|
|GARAN
|6,71
|335.859.803
|% -0,74
|
|TSKB
|1,36
|162.865.650
|% -3,55
|
|DOHOL
|3,23
|331.936.798
|% -3,87
|
|EKGYO
|1,90
|181.436.433
|% -1,55
|
|ITTFH
|2,85
|246.694.342
|% 7,95
|
|YKBNK
|2,14
|169.363.853
|% -1,83
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1359
|8,1412
|% 0,11
|
|Euro
|9,6800
|9,6862
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,1451
|11,2010
|% 0,04
|
|Frank
|8,7648
|8,8176
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1667
|2,1776
|% 0,18
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-8,51
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|-23,40
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|-11,31
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,66
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,12
|
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