***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2021 16:26
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934673
BIST
16:431.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:438,3449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:4310,0199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0091
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:43477,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,79
|Açılış
|: 477,78
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:41
|MTRKS
|42,24
|112.718.449
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.925.750
|% 10,00
|
|RHEAG
|2,46
|2.293.537
|% 9,82
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|45.717.881
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.591.888
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.679.625
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|KOZAL
|118,20
|719.850.233
|% 2,78
|
|PETKM
|6,85
|704.450.467
|% -0,44
|
|EREGL
|19,25
|703.091.424
|% -2,04
|
|GARAN
|7,26
|685.493.938
|% -0,14
|
|THYAO
|12,59
|575.717.112
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,82
|192.010.582
|% 0,65
|
|PETKM
|6,85
|704.450.467
|% -0,44
|
|GARAN
|7,26
|685.493.938
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,09
|189.061.710
|% 0,00
|
|USAK
|2,93
|186.507.449
|% 0,00
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3416
|8,3438
|% 0,23
|
|Euro
|10,0134
|10,0194
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,5703
|11,6283
|% 0,41
|
|Frank
|9,1039
|9,1587
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2191
|2,2303
|% 0,31
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|1,43
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,09
|-0,00
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,65
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:52GLRYH
Yüzde 5.81 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 494, 315 adet işlem
-
16:51BUCIM
Yüzde 5.21 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 282, 287 adet işlem
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, SASA, TKFEN
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SAHOL, GUBRF
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 16 artarak (% 0.01 ) 1, 223