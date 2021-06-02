***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2021 10:51
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939520
BIST
11:141.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,27
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.429
En Düşük
1.419
11:148,6370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1180
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
11:1410,5357
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1270
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
11:14526,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 6,33
|Açılış
|: 526,88
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler11:14
|DERIM
|12,03
|15.988.676
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|24.131.519
|% 9,87
|
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|VAKKO
|12,75
|33.874.369
|% 7,87
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|MRGYO
|1,30
|3.645.301
|% -7,14
|
|DOGUB
|5,01
|5.209.576
|% -6,70
|
|IZFAS
|6,85
|8.880.231
|% -6,55
|
|METUR
|26,00
|14.469.191
|% -5,80
|
|SASA
|35,22
|622.744.502
|% 3,89
|
|THYAO
|13,59
|494.263.978
|% 0,74
|
|GARAN
|7,99
|441.960.849
|% -1,36
|
|PETKM
|6,34
|430.168.324
|% 1,77
|
|TUPRS
|99,65
|315.507.539
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,19
|242.880.456
|% -0,90
|
|PETKM
|6,34
|430.168.324
|% 1,77
|
|GARAN
|7,99
|441.960.849
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,94
|80.790.828
|% 0,52
|
|THYAO
|13,59
|494.263.978
|% 0,74
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6349
|8,6370
|% 1,39
|
|Euro
|10,5319
|10,5357
|% 1,22
|
|Sterlin
|12,1592
|12,2201
|% 1,17
|
|Frank
|9,5593
|9,6169
|% 1,11
|
|Riyal
|2,2929
|2,3044
|% 1,24
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|-1,09
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,33
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,75
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|0,06
|
|B. Petrol
|70,74
|70,74
|0,49
|