***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 10:18
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960515
BIST
12:121.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:128,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:129,8681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:12480,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,36
|Açılış
|: 480,45
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.481.436
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|CANTE
|13,77
|77.739.921
|% 7,66
|
|EDATA
|13,47
|20.496.895
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|473.208.385
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,30
|279.287.514
|% -6,77
|
|SNGYO
|4,19
|34.380.688
|% -5,20
|
|MRGYO
|1,16
|288.813.790
|% -4,92
|
|GESAN
|24,62
|473.208.385
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,16
|288.813.790
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,30
|279.287.514
|% -6,77
|
|ODAS
|1,49
|108.301.429
|% 1,36
|
|EKGYO
|1,85
|83.270.908
|% 0,54
|
|ODAS
|1,49
|108.301.429
|% 1,36
|
|BRLSM
|11,30
|279.287.514
|% -6,77
|
|PEKGY
|0,97
|21.560.772
|% 2,11
|
|GESAN
|24,62
|473.208.385
|% -9,95
|
|CANTE
|13,77
|77.739.921
|% 7,66
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3678
|8,3711
|% 0,00
|
|Euro
|9,8619
|9,8681
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,4582
|11,5157
|% -0,21
|
|Frank
|9,0911
|9,1459
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2245
|2,2357
|% 0,01
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-5,22
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.171
|3.250
|-17,67
|
|Yarım
|1.532
|1.572
|-8,54
|
|Çeyrek
|769
|786
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-0,69
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 6 artarak (% 0.55 ) 1, 580
-
12:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
-
12:21XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 4, 388.00 milyon TL de
-
12:21INVEO
Yüzde 4.18 oranında artışla 101.00 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 260 adet işlem
-
12:18DARDL
Yüzde 7.46 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 729, 463 adet işlem