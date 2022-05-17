***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:51
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030777
BIST
14:082.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 12,94
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
14:0815,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,2895
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
14:0816,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,4901
|Açılış
|: 16,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7303
En Düşük
16,2212
14:08929,70
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 18,69
|Açılış
|: 929,70
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler14:08
|IMASM
|38,78
|67.118.384
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.211.998
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|31.195.373
|% 9,92
|
|ORCAY
|19,84
|208.769.384
|% 9,61
|
|SERVE
|26,90
|329.396
|% 9,00
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|3.891.523
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|SANKO
|12,64
|21.310.096
|% -8,47
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|THYAO
|42,82
|2.262.217.570
|% 0,23
|
|SISE
|19,72
|1.556.336.733
|% 2,18
|
|KRDMD
|14,91
|961.964.129
|% 0,00
|
|EREGL
|32,02
|896.435.711
|% 1,07
|
|AKBNK
|7,88
|822.913.970
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,64
|540.966.651
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,33
|734.481.928
|% -0,23
|
|AKBNK
|7,88
|822.913.970
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,75
|373.051.117
|% 1,08
|
|SISE
|19,72
|1.556.336.733
|% 2,18
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8191
|15,8306
|% 1,86
|
|Euro
|16,6861
|16,7303
|% 3,02
|
|Sterlin
|19,6528
|19,7514
|% 2,98
|
|Frank
|15,8302
|15,9256
|% 2,52
|
|Riyal
|4,2047
|4,2257
|% 1,84
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|3,54
|
|Altın Gr.
|932
|932
|20,73
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.293
|121,00
|
|Tam
|6.172
|6.331
|120,45
|
|Yarım
|2.983
|3.063
|58,26
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|29,14
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,30
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,72
|