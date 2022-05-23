***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 10:30
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031660
BIST
11:452.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 16,49
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:4515,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0687
|Açılış
|: 15,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:4516,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1875
|Açılış
|: 16,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9886
En Düşük
16,8034
11:45952,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,73
|Açılış
|: 952,28
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,52
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IMASM
|51,55
|7.013.692
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.723.359
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|12.534.984
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|MNDRS
|3,30
|25.555.717
|% 8,20
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|ERSU
|3,96
|7.682.687
|% -7,69
|
|POLTK
|649,50
|18.034.486
|% -7,61
|
|SELVA
|10,39
|7.763.058
|% -6,82
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|THYAO
|42,80
|936.571.953
|% -0,14
|
|KARSN
|5,90
|723.855.195
|% 4,80
|
|GARAN
|16,34
|666.338.486
|% 0,55
|
|ASELS
|23,48
|656.484.030
|% 3,07
|
|SISE
|19,34
|559.839.144
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,27
|270.489.312
|% 5,83
|
|KARSN
|5,90
|723.855.195
|% 4,80
|
|YKBNK
|4,39
|405.593.445
|% 1,39
|
|TSKB
|1,98
|107.364.962
|% 2,59
|
|AKBNK
|8,13
|357.898.047
|% 1,12
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9299
|15,9415
|% 0,43
|
|Euro
|16,9625
|16,9886
|% 1,12
|
|Sterlin
|19,9306
|20,0305
|% 0,83
|
|Frank
|16,3355
|16,4339
|% 0,72
|
|Riyal
|4,2322
|4,2534
|% 0,32
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|14,01
|
|Altın Gr.
|954
|954
|11,55
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,63
|
Seans Raporu
11:45
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