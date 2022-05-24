***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 10:02
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031941
BIST
10:032.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,74
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.386
10:0316,0505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1249
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,0631
En Düşük
15,9172
10:0317,2468
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2108
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,2468
En Düşük
16,8668
10:03955,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,42
|Açılış
|: 955,21
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
955,91
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:01
|KGYO
|4,76
|369.785
|% 9,93
|
|ISMEN
|20,50
|470.705
|% 5,82
|
|UFUK
|37,42
|127.041
|% 4,23
|
|ECILC
|9,60
|279.144
|% 3,14
|
|GSDHO
|4,49
|1.530.578
|% 2,98
|
|IMASM
|43,02
|292.536
|% -3,97
|
|MEPET
|4,33
|198.310
|% -3,78
|
|SELVA
|9,86
|138.622
|% -3,33
|
|UZERB
|38,48
|8.042
|% -1,03
|
|MARTI
|1,24
|1.156.906
|% -0,80
|
|AKBNK
|8,16
|1.228.786.566
|% 0,00
|
|AKSEN
|18,15
|172.422.852
|% 0,00
|
|AEFES
|26,80
|77.859.705
|% 0,00
|
|GARAN
|15,17
|58.869.906
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|31.725.619
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,16
|1.228.786.566
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|31.725.619
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,30
|12.305.402
|% 2,36
|
|AKSEN
|18,15
|172.422.852
|% 0,00
|
|AVOD
|1,78
|13.285.041
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0462
|16,0505
|% 0,78
|
|Euro
|17,2236
|17,2468
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,1034
|20,2043
|% 0,62
|
|Frank
|16,5330
|16,6326
|% 0,68
|
|Riyal
|4,2607
|4,2820
|% 0,70
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,18
|
|Altın Gr.
|954
|955
|5,72
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,44
|