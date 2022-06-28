***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 17:22
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039747
BIST
17:092.513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -16,52
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.510
17:0916,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0852
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:0917,4928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0336
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
17:09975,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,55
|Açılış
|: 975,41
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:07
|DOKTA
|34,98
|8.563.531
|% 10,00
|
|BMSCH
|10,34
|91.113.011
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.995.469
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.673.063
|% 9,96
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,35
|98.178.195
|% -8,03
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,37
|141.096.019
|% -6,17
|
|IHAAS
|27,38
|23.595.197
|% -6,04
|
|THYAO
|49,30
|4.675.786.265
|% -0,52
|
|SISE
|21,84
|1.337.668.847
|% 0,83
|
|EREGL
|27,80
|1.203.233.803
|% -0,14
|
|SAHOL
|20,32
|1.090.360.145
|% 0,40
|
|KRDMD
|11,98
|940.081.352
|% -2,69
|
|YKBNK
|4,52
|862.419.549
|% -2,80
|
|ODAS
|3,15
|536.147.320
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,64
|438.236.168
|% 2,33
|
|TSKB
|2,11
|330.251.568
|% -0,47
|
|AKBNK
|8,46
|820.649.935
|% -0,59
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5992
|16,6109
|% 0,51
|
|Euro
|17,4752
|17,4967
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,2802
|20,3819
|% 0,31
|
|Frank
|17,3247
|17,4290
|% 0,62
|
|Riyal
|4,4231
|4,4453
|% 0,73
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-1,15
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,92
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.500
|6.600
|8,00
|
|Yarım
|3.186
|3.228
|4,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,43
|