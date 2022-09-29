***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:23
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066111
BIST
17:123.118
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -80,54
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.113
17:1218,5353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:1218,0938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0740
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:12986,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,16
|Açılış
|: 986,36
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:12
|BFREN
|1.390,40
|22.306.870
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KMPUR
|52,25
|216.685.154
|% -9,99
|
|ALARK
|56,30
|440.209.162
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.860.031
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.515.544
|% -9,83
|
|SMRTG
|58,60
|525.772.977
|% -8,86
|
|THYAO
|67,10
|3.444.582.817
|% -2,68
|
|ASELS
|29,88
|2.970.824.866
|% 3,97
|
|YKBNK
|6,98
|1.941.753.414
|% -1,13
|
|HEKTS
|55,00
|1.837.630.846
|% -7,56
|
|GARAN
|18,89
|1.657.808.048
|% -1,87
|
|SKBNK
|1,84
|911.599.786
|% -1,08
|
|TSKB
|2,44
|929.926.251
|% 4,27
|
|EKGYO
|3,78
|1.203.175.724
|% -2,33
|
|YKBNK
|6,98
|1.941.753.414
|% -1,13
|
|ZOREN
|3,23
|874.301.517
|% -6,38
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5333
|18,5353
|% 0,09
|
|Euro
|18,0812
|18,0938
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,3083
|20,4102
|% 1,10
|
|Frank
|18,8235
|18,9369
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9173
|4,9419
|% 0,41
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-14,63
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.682
|-50,00
|
|Tam
|6.618
|6.694
|-87,00
|
|Yarım
|3.220
|3.272
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,52
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,47
|87,47
|-0,58
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
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17:27XU100
Endeks 3, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 59 altında . İşlem hacmi 44, 610.00 milyon TL de
-
17:26BRLSM
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 11.17 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 147, 053 adet işlem
-
17:25BIZIM
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 073 adet işlem
-
17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, VESTL, GUBRF
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 08 kaybederek (% -1.83 ) 2, 786