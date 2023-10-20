***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 10:27
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207924
BIST
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12:187.626
En Düşük
|Değişim
|: -1,85%
|| -143,52
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.609
En Yüksek
7.711
12:1828,0228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0418
|Açılış
|: 28,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
12:1829,6893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0110
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
12:181.788,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 13,32
|Açılış
|: 1.788,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler12:16
|MEKAG
|48,66
|13.081.268
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|1.785.883
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|11.014.902
|% 9,99
|
|QNBFB
|377,70
|3.822.324
|% 9,99
|
|INGRM
|499,10
|81.328.053
|% 9,98
|
|BIOEN
|23,42
|222.176.259
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,36
|10.739.620
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|12.163.892
|% -9,96
|
|LKMNH
|43,16
|28.719.087
|% -8,83
|
|MTRKS
|48,84
|25.412.369
|% -8,62
|
|THYAO
|208,80
|2.760.923.909
|% -2,25
|
|TUPRS
|132,30
|2.334.511.391
|% -0,82
|
|ASELS
|41,80
|2.046.359.354
|% 1,70
|
|PETKM
|20,84
|1.234.560.208
|% 0,00
|
|BRSAN
|960,90
|1.230.478.979
|% -1,52
|
|ZOREN
|5,48
|719.689.277
|% -4,53
|
|ODAS
|11,64
|1.214.103.415
|% 2,11
|
|EKGYO
|7,07
|499.130.302
|% -1,67
|
|YKBNK
|18,37
|1.182.756.699
|% -1,29
|
|PETKM
|20,84
|1.234.560.208
|% 0,00
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0178
|28,0233
|% 0,15
|
|Euro
|29,6772
|29,6860
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,8791
|34,0490
|% 0,08
|
|Frank
|31,3121
|31,5007
|% 0,24
|
|Riyal
|7,4486
|7,4859
|% 0,22
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,50
|
|Altın Gr.
|1.787
|1.787
|12,32
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.464
|159,00
|
|Tam
|12.032
|12.109
|37,00
|
|Yarım
|6.034
|6.080
|19,00
|
|Çeyrek
|3.008
|3.040
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,92
|0,18
|
|B. Petrol
|93,61
|93,61
|1,23
|