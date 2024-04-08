***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2024 11:06
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269592
BIST
'
11:509.680
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 61,32
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:5032,0672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0514
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:5034,8769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1244
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:502.406,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,82
|Açılış
|: 2.406,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:50
|ODINE
|75,35
|405.473.456
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|10.907.838
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|85.962.350
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|291.891.603
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|699.940.936
|% 9,98
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|10.782.085
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.464,00
|165.360.862
|% -5,18
|
|GENIL
|60,65
|136.102.321
|% -4,79
|
|MARTI
|4,33
|60.096.317
|% -3,99
|
|THYAO
|310,25
|5.542.172.761
|% 0,98
|
|ISCTR
|12,92
|2.438.268.926
|% 1,25
|
|YKBNK
|30,18
|1.810.033.541
|% -0,07
|
|TUPRS
|178,60
|1.708.665.191
|% -0,61
|
|EREGL
|41,84
|1.382.997.785
|% 1,11
|
|ISCTR
|12,92
|2.438.268.926
|% 1,25
|
|ZOREN
|5,78
|507.239.479
|% 0,52
|
|EKGYO
|10,29
|890.376.681
|% 4,15
|
|YKBNK
|30,18
|1.810.033.541
|% -0,07
|
|HALKB
|16,21
|814.701.203
|% 7,71
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0597
|32,0672
|% 0,16
|
|Euro
|34,8661
|34,8769
|% 0,36
|
|Sterlin
|40,5411
|40,7443
|% 0,53
|
|Frank
|35,4634
|35,6411
|% 0,24
|
|Riyal
|8,5681
|8,6111
|% 0,66
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,77
|27,81
|% 0,66
|
|Platin
|938,28
|939,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,70
|1.014,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,22
|90,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.333,72
|2.334,07
|% 0,66
|