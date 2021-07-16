***MRGYO* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
16.07.2021 10:09
***MRGYO******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin 110.000.000 TL'den 330.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 220.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 48.935.784,95 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Murat Güler 17.000.000 % 34,74 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Serkan Korkmaz 9.963.000 % 20,36 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Aras Karasu 5.114.885 % 10,45 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Yasef Mitrani 4.999.998 % 10,22 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951448
BIST