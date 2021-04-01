***MRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.04.2021 09:25
***MRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MRGYO]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922504
BIST
11:381.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 22,30
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:388,1557
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0842
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:389,6064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0622
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:38450,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,77
|Açılış
|: 450,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ARZUM
|24,22
|47.353.569
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.852.809
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.533.984
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.833.833
|% 9,99
|
|RODRG
|24,44
|802.243
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|1.007.045
|% -7,61
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,87
|1.638.624.653
|% 2,69
|
|SASA
|46,80
|497.628.411
|% 3,72
|
|KOZAL
|120,40
|415.535.561
|% 1,18
|
|BJKAS
|8,99
|362.994.084
|% 7,92
|
|PETKM
|5,96
|317.630.938
|% 3,65
|
|GARAN
|6,87
|1.638.624.653
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,22
|133.673.723
|% 2,52
|
|TSKB
|1,37
|78.754.820
|% 1,48
|
|EKGYO
|1,92
|103.653.278
|% 0,52
|
|PETKM
|5,96
|317.630.938
|% 3,65
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1520
|8,1557
|% -1,02
|
|Euro
|9,5866
|9,6064
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,2086
|11,2648
|% -1,01
|
|Frank
|8,5823
|8,6340
|% -1,28
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% -1,07
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,93
|
|Altın Gr.
|450
|451
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-6,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-3,91
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-1,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|1,01
|