***MRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.08.2021 17:50
***MRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Brightsphere Inc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960999
BIST
18:051.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.458
|
1.474
En Düşük
1.463
18:058,3079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0645
|Açılış
|: 8,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,3903
En Düşük
8,2868
18:059,8299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0541
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8450
|
9,9266
En Düşük
9,7944
18:05485,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,19
|Açılış
|: 485,06
|
|Önceki Kapanış
|: 487,25
|
490,35
En Düşük
481,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|37,40
|22.778.116
|% 10,00
|
|ULAS
|3,85
|16.111.215
|% 10,00
|
|UTPYA
|22,22
|1.338.795
|% 10,00
|
|MANAS
|18,82
|24.576.967
|% 9,99
|
|EDATA
|13,34
|152.412.750
|% 9,98
|
|AGYO
|3,70
|21.831.260
|% -6,80
|
|KGYO
|7,01
|22.377.643
|% -6,16
|
|MMCAS
|5,20
|219.143
|% -5,63
|
|ORMA
|28,50
|326.163
|% -5,06
|
|YONGA
|20,36
|442.435
|% -4,77
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|TUPRS
|101,70
|732.255.381
|% 2,11
|
|THYAO
|12,68
|680.732.539
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|MRGYO
|1,11
|109.543.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,78
|546.759.474
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3063
|8,3079
|% -0,77
|
|Euro
|9,8199
|9,8299
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,3981
|11,4553
|% -0,73
|
|Frank
|9,0434
|9,0979
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2092
|2,2203
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,08
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-19,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-22,56
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,91
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,54
|71,54
|-0,69
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SISE, PETKM
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, TCELL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 31 artarak (% 1.03 ) 1, 302
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, DAGI, BALAT, DIRIT, METUR, EDATA, ANELE, AKYHO, AKFGY, HURGZ
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17:59
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