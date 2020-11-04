***MRGYO* *KONYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.11.2020 18:59
***MRGYO******KONYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KONYA, MRGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KONYA.E ve MRGYO.E payları 05/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 19/11/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886256
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 16,94
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
18:058,4165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
18:059,8695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0281
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
18:05514,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,66
|Açılış
|: 514,28
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|17,60
|1.906.114
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|99.771
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|175.200
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|72.309.797
|% 9,99
|
|KLGYO
|11,45
|30.866.671
|% 9,99
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|DAGHL
|15,00
|4.680.510
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|224.641
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|4.889.657
|% -9,95
|
|MERKO
|10,77
|300.417.291
|% -9,95
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 2,73
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 1,09
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4107
|8,4165
|% 0,06
|
|Euro
|9,8528
|9,8695
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,8839
|10,9385
|% -0,26
|
|Frank
|9,1889
|9,2443
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2361
|2,2473
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-5,40
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|0,99
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
-
17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
-
17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
-
17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
-
17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem