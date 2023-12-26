***MRGYO* *KTLEV* *HLR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.12.2023 09:06
***MRGYO******KTLEV******HLR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MRGYO, KTLEV]
İlgili Fonlar [HLR]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229133
BIST
'
11:287.297
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 32,61
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:2829,3344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1824
|Açılış
|: 29,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:2832,3665
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3432
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:281.946,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 19,74
|Açılış
|: 1.946,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:28
|SMRTG
|53,80
|58.828.094
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|PRZMA
|35,28
|15.135.740
|% 7,82
|
|HATSN
|45,88
|87.136.021
|% 7,40
|
|IZMDC
|5,38
|56.364.107
|% 7,17
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|75.040.230
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.418.439
|% -10,00
|
|ISGYO
|17,49
|49.669.056
|% -9,98
|
|AZTEK
|90,75
|19.663.790
|% -9,97
|
|THYAO
|229,40
|2.131.581.438
|% 1,41
|
|TUPRS
|141,60
|1.161.891.115
|% 1,87
|
|AKBNK
|37,98
|765.239.092
|% -0,16
|
|ISCTR
|22,52
|735.791.956
|% -0,44
|
|ASELS
|43,76
|725.196.899
|% -0,95
|
|ISCTR
|22,52
|735.791.956
|% -0,44
|
|YKBNK
|19,89
|643.579.857
|% -0,85
|
|EKGYO
|6,87
|183.896.637
|% -0,58
|
|SKBNK
|5,11
|119.188.081
|% -9,88
|
|ODAS
|7,61
|155.505.087
|% 0,79
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3282
|29,3344
|% 0,63
|
|Euro
|32,3491
|32,3665
|% 1,07
|
|Sterlin
|37,1363
|37,3226
|% 0,57
|
|Frank
|34,1127
|34,3182
|% 0,47
|
|Riyal
|7,7953
|7,8344
|% 0,51
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,33
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|971,52
|975,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.192,04
|1.197,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,12
|79,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,66
|2.063,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:43CEOEM
Yüzde 4.27 oranında artışla 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 354 adet işlem
-
11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ASELS, YKBNK
-
11:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 91 artarak (% 0.65 ) 6, 496
-
11:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GUBRF, AZTEK, SANFM, QNBFB, KRSTL, MRGYO, ISGYO, SKBNK, KUYAS
-
11:42
SANEL, TLMAN, IZMDC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında