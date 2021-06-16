***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2021 17:47
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.04.2020-31.03.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.05.2021
Tescil Tarihi
16.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.06.2021-10350
Açıklamalar
21.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 01.04.2020-31.03.2021 Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942690
BIST
17:591.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -10,16
|Açılış
|: 1.441
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|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:598,5392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0182
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
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8,5790
En Düşük
8,4981
17:5910,3549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0274
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:59510,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,19
|Açılış
|: 510,28
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UZERB
|45,98
|1.000.295
|% 10,00
|
|PENTA
|35,20
|73.917.681
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,78
|247.597.598
|% 9,89
|
|OZRDN
|9,33
|2.064.058
|% 9,89
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|32.016.940
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.300.170
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|3.922.261
|% -9,93
|
|THYAO
|14,33
|1.396.591.895
|% -1,10
|
|BOBET
|5,47
|883.024.678
|% -9,29
|
|GARAN
|8,36
|878.328.663
|% -0,71
|
|KOZAL
|126,40
|791.285.979
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,21
|558.078.258
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,21
|558.078.258
|% 0,91
|
|BOBET
|5,47
|883.024.678
|% -9,29
|
|YESIL
|2,32
|310.189.757
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,96
|380.225.758
|% 0,34
|
|YKBNK
|2,24
|239.675.288
|% -0,44
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5365
|8,5392
|% -0,21
|
|Euro
|10,3479
|10,3549
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,0143
|12,0745
|% -0,02
|
|Frank
|9,4663
|9,5234
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2717
|2,2831
|% -0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-2,62
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|74,52
|74,52
|0,53
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59CLEBI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 756 adet işlem
-
17:58VKGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 264 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 898 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 803.00 milyon TL de
-
17:55DERHL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 623 adet işlem