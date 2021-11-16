***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.11.2021 18:16
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.04.2021-31.03.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 16.11.2021 tarih 1088 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 01.04.2021 - 31.03.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına
oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978108
BIST
18:001.685
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -17,56
|Açılış
|: 1.715
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|Önceki Kapanış
|: 1.702
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1.725
En Düşük
1.682
18:0010,2831
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
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|Açılış
|: 10,2600
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|Önceki Kapanış
|: 10,0150
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10,2853
En Düşük
10,0421
18:0011,6833
En Yüksek
|Değişim
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|: 11,6200
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|Önceki Kapanış
|: 11,4500
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11,6833
En Düşük
11,4245
18:00613,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 11,30
|Açılış
|: 613,99
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|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ELITE
|19,72
|97.338.969
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|55.440.005
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.344.388
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|11.380.344
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|ARASE
|95,30
|87.652.440
|% -8,72
|
|TSKB
|1,57
|491.454.209
|% -8,72
|
|OYLUM
|8,00
|15.172.886
|% -8,68
|
|TSPOR
|7,13
|1.015.432.869
|% -8,35
|
|NUGYO
|10,10
|11.862.216
|% -7,51
|
|GARAN
|12,07
|3.989.129.071
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,34
|3.097.445.066
|% -1,47
|
|AKBNK
|7,00
|2.837.535.011
|% 0,43
|
|PETKM
|7,92
|2.373.147.834
|% -0,13
|
|THYAO
|17,64
|1.780.834.558
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,34
|3.097.445.066
|% -1,47
|
|SKBNK
|1,17
|476.488.592
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,00
|2.837.535.011
|% 0,43
|
|GARAN
|12,07
|3.989.129.071
|% 3,78
|
|TSKB
|1,57
|491.454.209
|% -8,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2777
|10,2831
|% 2,24
|
|Euro
|11,6668
|11,6833
|% 2,16
|
|Sterlin
|13,7509
|13,8198
|% 2,27
|
|Frank
|2,7305
|2,7442
|% 2,11
|
|Riyal
|614,2290
|614,3440
|% 1,93
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-0,62
|
|Altın Gr.
|614
|615
|11,84
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,25
|8,26
|0,14
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|0,17
|