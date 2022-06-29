***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.06.2022 18:13
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.04.2021-31.03.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.06.2022
Tescil Tarihi
29.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
24.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 01.04.2021-31.03.2022 Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040147
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
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|Önceki Kapanış
|: 2.490
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2.494
En Düşük
2.402
17:5916,5977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
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|Açılış
|: 16,7100
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|Önceki Kapanış
|: 16,7400
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16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1404
|Açılış
|: 17,5250
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|Önceki Kapanış
|: 17,6000
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17,5880
En Düşük
17,3414
17:59973,71
En Yüksek
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|: -0,25%
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|Açılış
|: 973,71
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|Önceki Kapanış
|: 976,11
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981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5753
|16,6375
|% -0,27
|
|Euro
|17,3579
|17,4038
|% -0,85
|
|Sterlin
|20,1529
|20,2540
|% -0,54
|
|Frank
|17,3871
|17,4919
|% 0,21
|
|Riyal
|4,4260
|4,4482
|% -0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-0,78
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-4,53
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.466
|6.612
|-25,00
|
|Yarım
|3.165
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,09
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|B. Petrol
|114
|114
|0,32
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Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:54SEKUR
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