***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.04.2021-31.03.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.06.2022Tescil Tarihi29.06.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar24.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 01.04.2021-31.03.2022 Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040147BIST