***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.10.2022 09:32
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.04.2022-31.03.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 24.10.2022 tarih 1111 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 01.04.2022 – 31.03.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ve Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına
katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073771
BIST
13:574.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 26,22
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:5718,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:5718,3579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:57981,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,90
|Açılış
|: 981,43
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler13:57
|SANEL
|11,66
|6.443.510
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|26.931.326
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.065.957
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|23.881.836
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|445.312.101
|% 9,99
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|228.519.521
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|91.011.189
|% -9,98
|
|PENTA
|63,80
|62.880.745
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|216.249.387
|% -9,89
|
|THYAO
|101,60
|3.398.208.812
|% 2,11
|
|SISE
|33,28
|1.936.789.826
|% 2,53
|
|SASA
|105,80
|1.861.261.104
|% 5,80
|
|AKBNK
|15,77
|1.612.958.833
|% 2,01
|
|YKBNK
|9,61
|1.558.424.886
|% 2,56
|
|TSKB
|3,14
|920.556.663
|% 8,28
|
|SKBNK
|2,14
|619.896.229
|% 8,08
|
|EKGYO
|4,68
|1.264.307.596
|% 1,08
|
|YKBNK
|9,61
|1.558.424.886
|% 2,56
|
|ISCTR
|9,99
|1.463.253.559
|% 3,42
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6030
|18,6153
|% 0,17
|
|Euro
|18,3509
|18,3579
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,0177
|21,1231
|% 0,49
|
|Frank
|18,4854
|18,5967
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9350
|4,9598
|% 0,05
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-8,75
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-4,66
|
|Cumhuriyet
|6.601
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.628
|6.716
|-53,00
|
|Yarım
|3.230
|3.281
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|-0,22
|
|B. Petrol
|90,10
|90,10
|-1,11
|