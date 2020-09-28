***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşÇelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiTekirdağ Çerkezköy 5 Adet Arsa Revize Değerleme RaporuRapor Tarihi21.09.2020AçıklamalarŞirket portföyünde yer alan Tekirdağ Çerkezköy 5 Adet Arsa'ya ait değerleme raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi doğrultusunda revize edilmiş olup ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877073BIST