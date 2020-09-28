***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşÇelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAntalya Kemer Çamyuva Arsası Revize Değerleme RaporuRapor Tarihi21.09.2020AçıklamalarŞirket portföyünde yer alan Antalya Kemer Çamyuva Arsası'na ait değerleme raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi doğrultusunda revize edilmiş olup ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877077BIST