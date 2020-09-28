***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.09.2020 18:19
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ayın Koyu 9 Adet Parsel Revize Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
21.09.2020
Açıklamalar
Şirket portföyünde yer alan Ayın Koyu 9 Adet Parsel'e ait değerleme raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi doğrultusunda revize edilmiş olup ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877081
BIST
18:051.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
18:057,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1362
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
18:059,0857
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1785
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1493
En Düşük
8,8904
18:05468,42
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 9,93
|Açılış
|: 468,52
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|3.137,20
|10.199.717
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.694,60
|1.879.930
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.690.878
|% 10,00
|
|DURDO
|20,46
|8.884.804
|% 10,00
|
|JANTS
|217,80
|11.124.244
|% 10,00
|
|KENT
|337,50
|5.907.317
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.838.987
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,38
|140.112.797
|% -9,88
|
|SEKUR
|11,90
|12.263.939
|% -9,78
|
|PKENT
|730,00
|1.002.330
|% -8,75
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.096
|% -2,51
|
|ASELS
|17,46
|966.206.935
|% 1,39
|
|TRKCM
|5,10
|611.872.168
|% 9,44
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.096
|% -2,51
|
|ODAS
|2,72
|572.090.668
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,07
|320.624.198
|% -1,90
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7900
|7,7944
|% 1,78
|
|Euro
|9,0764
|9,0857
|% 2,00
|
|Sterlin
|9,9852
|10,0353
|% 2,60
|
|Frank
|8,3754
|8,4258
|% 1,97
|
|Riyal
|2,0716
|2,0819
|% 1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|8,09
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,75
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|0,17
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de