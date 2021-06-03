***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.06.2021 19:38
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Muğla Marmaris Orhaniye Marina Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.05.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Portföyünde yer alan Muğla Marmaris Orhaniye Marina'ya ait Değerleme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939977
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.412
18:058,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1197
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7201
En Düşük
8,5886
18:0510,5811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0831
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
18:05523,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,37
|Açılış
|: 523,88
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
521,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|2,99
|24.755.123
|% 9,93
|
|OZRDN
|9,55
|2.085.581
|% 9,77
|
|YAYLA
|4,20
|197.687.160
|% 7,69
|
|IDEAS
|79,00
|6.392.034
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,14
|165.114.596
|% 6,54
|
|CANTE
|7,99
|82.694.096
|% -5,78
|
|IZFAS
|6,31
|8.515.733
|% -5,68
|
|ESEN
|30,78
|110.377.052
|% -3,81
|
|NATEN
|37,18
|42.311.931
|% -3,63
|
|FONET
|13,99
|6.279.044
|% -3,45
|
|YAYLA
|4,20
|197.687.160
|% 7,69
|
|TRILC
|39,30
|174.040.331
|% 2,50
|
|IHLGM
|1,14
|165.114.596
|% 6,54
|
|TUCLK
|12,13
|116.312.667
|% -0,16
|
|ESEN
|30,78
|110.377.052
|% -3,81
|
|IHLGM
|1,14
|165.114.596
|% 6,54
|
|ZRGYO
|1,63
|89.446.303
|% 0,62
|
|YAYLA
|4,20
|197.687.160
|% 7,69
|
|GWIND
|3,93
|54.666.230
|% -1,26
|
|HDFGS
|2,78
|35.960.141
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7079
|8,7124
|% 1,39
|
|Euro
|10,5725
|10,5811
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,2529
|12,3143
|% 0,93
|
|Frank
|9,5913
|9,6491
|% 0,64
|
|Riyal
|2,3170
|2,3286
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|-37,85
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,15
|71,15
|-0,20
|
Seans Raporu
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