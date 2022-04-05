***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.04.2022 13:31
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ayın Koyu 9 Adet Parsel Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.03.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Portföyünde yer alan Ayın Koyu 9 Adet Parsel'e ait Değerleme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015820
BIST
13:552.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 17,07
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
13:5514,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0473
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7278
En Düşük
14,6627
13:5516,1664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0513
|Açılış
|: 16,1300
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|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
13:55913,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,53
|Açılış
|: 913,09
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler13:53
|ULUSE
|150,70
|14.766.826
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.598.303
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.168.430
|% 9,98
|
|OSMEN
|26,32
|13.085.056
|% 7,87
|
|ACSEL
|33,20
|38.919.777
|% 7,44
|
|CEOEM
|12,47
|32.037.788
|% -5,46
|
|LIDER
|19,43
|596.759.003
|% -5,22
|
|GMTAS
|3,01
|6.758.975
|% -4,44
|
|GRNYO
|2,39
|2.962.288
|% -4,40
|
|ENSRI
|16,15
|37.648.216
|% -3,70
|
|THYAO
|34,62
|2.849.680.797
|% 3,47
|
|KRDMD
|15,85
|2.147.288.210
|% 0,00
|
|ASELS
|25,94
|2.132.754.143
|% 2,37
|
|GARAN
|12,55
|1.921.157.861
|% -0,63
|
|SISE
|16,62
|1.918.323.685
|% 2,15
|
|ODAS
|1,90
|664.734.020
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,59
|626.410.525
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,23
|928.568.981
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,75
|1.269.282.961
|% 0,39
|
|KARSN
|5,81
|893.097.747
|% 2,65
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7202
|14,7306
|% 0,35
|
|Euro
|16,1562
|16,1653
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,2722
|19,3689
|% 0,36
|
|Frank
|15,8392
|15,9346
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9132
|3,9328
|% 0,28
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-4,90
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|6.049
|6.141
|14,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|10,49
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|5,07
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|2,54
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,12
|