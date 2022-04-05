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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

05.04.2022 13:31
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ayın Koyu 9 Adet Parsel Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.03.2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Portföyünde yer alan Ayın Koyu 9 Adet Parsel'e ait Değerleme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015820


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Tam 6.018 6.168 10,49  
Yarım 2.909 2.984 5,07  
Çeyrek 1.459 1.492 2,54  
Gümüş.Ons 24,62 24,65 0,09  
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B. Petrol 109 109 1,12  
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