***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.04.2022 13:32
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya Kemer Çamyuva Arsası Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.03.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Portföyünde yer alan Antalya Kemer Çamyuva Arsası'na ait Değerleme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015821
BIST
15:252.340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 28,53
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
15:2514,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0492
|Açılış
|: 14,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
15:2516,1460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0309
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
15:25913,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,38
|Açılış
|: 913,94
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ULUSE
|150,70
|14.776.018
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.675.317
|% 9,99
|
|TMSN
|18,72
|141.938.458
|% 8,77
|
|ACSEL
|33,44
|44.664.814
|% 8,22
|
|ODAS
|1,92
|755.157.196
|% 7,87
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|CEOEM
|12,45
|44.326.006
|% -5,61
|
|GRNYO
|2,38
|3.085.800
|% -4,80
|
|EDIP
|3,35
|7.641.618
|% -3,46
|
|GARFA
|12,86
|1.836.270
|% -2,94
|
|THYAO
|35,08
|3.805.469.279
|% 4,84
|
|ASELS
|26,08
|2.569.697.871
|% 2,92
|
|KRDMD
|15,98
|2.413.786.267
|% 0,82
|
|GARAN
|12,58
|2.142.839.649
|% -0,40
|
|SISE
|16,65
|2.091.797.253
|% 2,34
|
|ODAS
|1,92
|755.157.196
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,58
|745.855.050
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,26
|1.059.964.859
|% 1,19
|
|AKBNK
|7,79
|1.425.752.602
|% 0,91
|
|GARAN
|12,58
|2.142.839.649
|% -0,40
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7227
|14,7278
|% 0,34
|
|Euro
|16,1346
|16,1460
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,2851
|19,3818
|% 0,43
|
|Frank
|15,8609
|15,9565
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9135
|3,9331
|% 0,28
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,60
|
|Altın Gr.
|911
|912
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.139
|12,00
|
|Tam
|6.009
|6.159
|1,49
|
|Yarım
|2.905
|2.979
|0,71
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|0,36
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,64
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,35
|
Seans Raporu
15:25
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15:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 24 artarak (% 1.29 ) 2, 610
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15:40XU100
Endeks 2, 341 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 35, 538.00 milyon TL de
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15:40IZMDC
Yüzde 4.93 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 216, 932 adet işlem
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15:39THYAO
Yüzde 4.78 oranında artışla 35.06 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 187, 811 adet işlem
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15:38SKTAS
Yüzde 5.61 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 393, 947 adet işlem