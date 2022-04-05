***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.04.2022 13:32
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya Tekirova Martı Myra Otel Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.03.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Portföyünde yer alan Antalya Tekirova Martı Myra Otel'e ait Değerleme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015823
BIST
13:472.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 17,26
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
13:4714,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0496
|Açılış
|: 14,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7282
En Düşük
14,6627
13:4716,1628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0477
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
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16,1748
En Düşük
16,1032
13:47912,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,38
|Açılış
|: 912,94
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler13:45
|ULUSE
|150,70
|14.766.524
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.563.943
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,10
|35.150.295
|% 9,79
|
|OSMEN
|26,40
|12.805.669
|% 8,20
|
|ACSEL
|33,34
|37.956.236
|% 7,90
|
|GMTAS
|2,98
|6.394.204
|% -5,40
|
|LIDER
|19,42
|592.878.797
|% -5,27
|
|GRNYO
|2,37
|2.951.214
|% -5,20
|
|BANVT
|83,50
|849.970
|% -4,79
|
|CEOEM
|12,60
|29.082.292
|% -4,47
|
|THYAO
|34,62
|2.819.363.602
|% 3,47
|
|KRDMD
|15,86
|2.135.181.383
|% 0,06
|
|ASELS
|25,92
|2.115.679.926
|% 2,29
|
|SISE
|16,62
|1.900.381.378
|% 2,15
|
|GARAN
|12,55
|1.898.440.866
|% -0,63
|
|ODAS
|1,91
|655.296.760
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,57
|616.457.910
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|925.119.515
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,76
|1.246.139.257
|% 0,52
|
|KARSN
|5,81
|886.187.050
|% 2,65
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7234
|14,7281
|% 0,34
|
|Euro
|16,1592
|16,1666
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,2614
|19,3580
|% 0,31
|
|Frank
|15,8293
|15,9247
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9116
|3,9312
|% 0,23
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-4,44
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|6.049
|6.141
|14,00
|
|Tam
|6.014
|6.164
|6,48
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|3,13
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,06
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|B. Petrol
|109
|109
|1,13
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