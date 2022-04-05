***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.04.2022 13:33
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tekirdağ Çerkezköy 5 Adet Arsa Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.03.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Portföyünde yer alan Tekirdağ Çerkezköy 5 Adet Arsa'ya ait Değerleme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015824
BIST
15:132.341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 29,11
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.341
En Düşük
2.313
15:1314,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0470
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7278
En Düşük
14,6627
15:1316,1300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0100
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1500
En Düşük
16,1200
15:13911,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,17
|Açılış
|: 911,38
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ULUSE
|150,70
|14.776.018
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.675.317
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.676.469
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,58
|44.127.616
|% 8,67
|
|TMSN
|18,70
|139.323.642
|% 8,66
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|LIDER
|19,25
|647.349.348
|% -6,10
|
|CEOEM
|12,48
|40.337.182
|% -5,38
|
|GRNYO
|2,37
|3.081.387
|% -5,20
|
|GMTAS
|2,99
|9.694.754
|% -5,08
|
|THYAO
|35,16
|3.712.942.471
|% 5,08
|
|ASELS
|26,08
|2.508.423.282
|% 2,92
|
|KRDMD
|15,93
|2.313.093.988
|% 0,50
|
|GARAN
|12,59
|2.055.067.281
|% -0,32
|
|SISE
|16,68
|2.051.768.911
|% 2,52
|
|ODAS
|1,91
|747.412.716
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,57
|717.398.730
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|1.024.101.628
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,78
|1.382.140.687
|% 0,78
|
|GARAN
|12,59
|2.055.067.281
|% -0,32
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7238
|14,7266
|% 0,33
|
|Euro
|16,1438
|16,1508
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,2893
|19,3860
|% 0,45
|
|Frank
|15,8596
|15,9551
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9131
|3,9327
|% 0,27
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,60
|
|Altın Gr.
|911
|912
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.139
|12,00
|
|Tam
|6.009
|6.159
|1,49
|
|Yarım
|2.905
|2.979
|0,71
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|0,36
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,64
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,35
|
Seans Raporu
15:12
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15:27AKMGY
Yüzde 6.33 oranında artışla 53.75 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 456 adet işlem
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15:26AKSGY
Yüzde 5.91 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 661, 038 adet işlem
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15:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 72 artarak (% 1.11 ) 2, 606
-
15:25XU100
Endeks 2, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 34, 130.00 milyon TL de
-
15:25TMSN
Yüzde 8.77 oranında artışla 18.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 514, 859 adet işlem