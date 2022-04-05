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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

05.04.2022 13:33
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tekirdağ Çerkezköy 5 Adet Arsa Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.03.2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Portföyünde yer alan Tekirdağ Çerkezköy 5 Adet Arsa'ya ait Değerleme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015824


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Yarım 2.905 2.979 0,71  
Çeyrek 1.457 1.490 0,36  
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