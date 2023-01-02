***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.01.2023 09:34
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tekirdağ Çerkezköy 5 Adet Arsa Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.12.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Portföyünde yer alan Tekirdağ Çerkezköy 5 Adet Arsa'ya ait Değerleme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091748
BIST
10:085.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 68,83
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.584
En Düşük
5.568
10:0818,7294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:0820,0334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:081.098,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.098,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:06
|BFREN
|4.323,00
|7.790.046
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|20.963.740
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|961.180
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|3.965.142
|% 9,96
|
|KONYA
|3.767,50
|32.031.900
|% 9,84
|
|BRKVY
|32,64
|7.251.956
|% -7,95
|
|ULUFA
|9,72
|7.262.494
|% -6,27
|
|QUAGR
|75,50
|1.641.401
|% -5,03
|
|PRDGS
|9,55
|13.259.546
|% -4,50
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|THYAO
|142,90
|518.827.271
|% 1,42
|
|ASELS
|63,35
|482.256.732
|% 1,93
|
|PETKM
|20,22
|260.660.880
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,86
|257.296.146
|% 1,49
|
|ENKAI
|34,30
|224.031.176
|% 3,50
|
|EKGYO
|8,86
|257.296.146
|% 1,49
|
|PETKM
|20,22
|260.660.880
|% 1,30
|
|ISCTR
|12,87
|142.865.462
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,93
|118.674.658
|% 1,02
|
|SKBNK
|3,10
|30.440.844
|% 1,31
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7194
|18,7288
|% 0,15
|
|Euro
|20,0029
|20,0315
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,5548
|22,6679
|% 0,07
|
|Frank
|20,1793
|20,3009
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,10
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.098
|1,19
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.477
|44,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|