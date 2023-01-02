***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.01.2023 09:34
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Muğla Marmaris Orhaniye Marina Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.12.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Portföyünde yer alan Muğla Marmaris Orhaniye Marina'ya ait Değerleme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091750
BIST
10:535.609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 99,48
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.611
En Düşük
5.568
10:5318,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:5320,0161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0115
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:531.098,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.098,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:53
|BFREN
|4.323,00
|14.399.913
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|52.515.517
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|19.724.242
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.258.224
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,23
|73.945.260
|% -7,70
|
|ULUFA
|9,77
|42.906.257
|% -5,79
|
|BTCIM
|39,62
|6.685.997
|% -4,99
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|BRKVY
|33,94
|24.640.644
|% -4,29
|
|ASELS
|64,55
|1.870.716.548
|% 3,86
|
|THYAO
|143,40
|1.620.964.552
|% 1,77
|
|TCELL
|39,60
|1.303.838.573
|% 4,54
|
|EKGYO
|8,92
|1.157.303.770
|% 2,18
|
|TTKOM
|26,26
|1.151.731.538
|% 6,92
|
|EKGYO
|8,92
|1.157.303.770
|% 2,18
|
|TTKOM
|26,26
|1.151.731.538
|% 6,92
|
|ISCTR
|12,94
|567.520.202
|% 1,33
|
|KRDMD
|18,38
|742.901.349
|% 2,17
|
|SKBNK
|3,11
|120.564.395
|% 1,63
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7206
|18,7235
|% 0,12
|
|Euro
|19,9980
|20,0161
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5233
|22,6363
|% -0,07
|
|Frank
|20,1541
|20,2755
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,10
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,54
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
10:53
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