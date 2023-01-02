***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.01.2023 09:34
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya Tekirova Martı Myra Otel Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.12.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Portföyünde yer alan Antalya Tekirova Martı Myra Otel'e ait Değerleme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091751
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,7567
En Düşük
18,6356
18:0520,0454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0178
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1072
En Düşük
19,9301
18:051.096,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.096,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.100,08
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGHOL
|110,40
|101.209.667
|% 0,00
|
|AGESA
|40,34
|48.218.275
|% 0,00
|
|AHGAZ
|90,50
|1.051.427.231
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,55
|2.712.434.558
|% 0,00
|
|AKCNS
|61,90
|97.078.448
|% 0,00
|
|AGHOL
|110,40
|101.209.667
|% 0,00
|
|AGESA
|40,34
|48.218.275
|% 0,00
|
|AHGAZ
|90,50
|1.051.427.231
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,55
|2.712.434.558
|% 0,00
|
|AKCNS
|61,90
|97.078.448
|% 0,00
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 0,00
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% 0,00
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% 0,00
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 0,00
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% 0,00
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6947
|18,7208
|% 0,10
|
|Euro
|19,9832
|20,0454
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,5138
|22,6267
|% -0,11
|
|Frank
|20,1562
|20,2777
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9601
|4,9850
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.097
|0,59
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.409
|7.468
|35,00
|
|Yarım
|3.588
|3.647
|14,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.823
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,43
|0,03
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|