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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

02.01.2023 09:34
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya Tekirova Martı Myra Otel Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.12.2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Portföyünde yer alan Antalya Tekirova Martı Myra Otel'e ait Değerleme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091751


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Yarım 3.588 3.647 14,00  
Çeyrek 1.800 1.823 7,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,99 0,03  
Gümüş Gr. 14,40 14,43 0,03  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
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