***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.01.2023 09:34
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya Kemer Çamyuva Arsası Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.12.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Portföyünde yer alan Antalya Kemer Çamyuva Arsası'na ait Değerleme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091752
BIST
10:055.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 62,64
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.584
En Düşük
5.568
10:0518,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:0520,0311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:051.098,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.098,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:05
|TUREX
|33,00
|20.963.740
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|961.180
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|3.965.142
|% 9,96
|
|MMCAS
|6,70
|562.160
|% 9,84
|
|MEPET
|6,59
|3.135.563
|% 6,98
|
|BRKVY
|32,64
|7.251.956
|% -7,95
|
|ULUFA
|9,72
|7.262.494
|% -6,27
|
|QUAGR
|75,50
|1.641.401
|% -5,03
|
|PRDGS
|9,55
|13.259.546
|% -4,50
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|EKGYO
|8,86
|257.296.146
|% 1,49
|
|TTKOM
|25,16
|206.487.226
|% 2,44
|
|KOZAL
|578,00
|134.504.769
|% 2,30
|
|ODAS
|11,44
|87.622.745
|% 1,69
|
|ENJSA
|36,54
|62.237.772
|% 1,33
|
|EKGYO
|8,86
|257.296.146
|% 1,49
|
|ITTFH
|3,51
|30.102.647
|% 0,57
|
|TTKOM
|25,16
|206.487.226
|% 2,44
|
|ODAS
|11,44
|87.622.745
|% 1,69
|
|AKFGY
|5,40
|39.720.201
|% 2,27
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7152
|18,7261
|% 0,13
|
|Euro
|20,0024
|20,0311
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,5344
|22,6474
|% -0,02
|
|Frank
|20,1770
|20,2985
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9626
|4,9875
|% 0,04
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.097
|0,88
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.407
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.587
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.799
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|