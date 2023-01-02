***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.01.2023 09:35
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ayın Koyu 9 Adet Parsel Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.12.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Portföyünde yer alan Ayın Koyu 9 Adet Parsel'e ait Değerleme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091754
BIST
10:055.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 62,64
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.584
En Düşük
5.568
10:0518,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:0520,0311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:051.098,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.098,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:04
|YBTAS
|71.485,00
|961.180
|% 10,00
|
|KONYA
|3.650,00
|6.522.550
|% 6,41
|
|LKMNH
|36,16
|1.550.866
|% 4,81
|
|KOZAL
|590,00
|45.202.850
|% 4,42
|
|KARYE
|32,90
|400.590
|% 3,26
|
|ARASE
|223,20
|764.906
|% -2,79
|
|ETYAT
|5,19
|1.748.901
|% -1,52
|
|KNFRT
|15,06
|121.610
|% -0,20
|
|PAMEL
|248,90
|118.228
|% -0,16
|
|INDES
|20,90
|102.766.028
|% -0,10
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 0,00
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% 0,00
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% 0,00
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,86
|3.307.885.736
|% 0,70
|
|TTKOM
|24,56
|4.776.313.762
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7182
|18,7309
|% 0,16
|
|Euro
|19,9860
|20,0337
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,5344
|22,6474
|% -0,02
|
|Frank
|20,1770
|20,2985
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9626
|4,9875
|% 0,04
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.097
|0,88
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.407
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.587
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.799
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|