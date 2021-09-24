***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
24.09.2021 15:01
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine ilişkin değişiklik, 21.09.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 24.09.2021 tarih ve 10416 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 21/09/2021 24/09/2021 10416
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965140
BIST
16:111.380
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -21,83
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:118,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0950
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:1110,3796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0705
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:11497,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,80
|Açılış
|: 497,70
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:11
|PKENT
|2.364,80
|4.658.260
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.243.188
|% 9,99
|
|OYLUM
|11,63
|25.023.428
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.519.082
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.916.462
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|36.005.304
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,20
|12.757.827
|% -9,06
|
|DESPC
|9,84
|16.617.514
|% -7,61
|
|GARAN
|8,86
|1.586.730.223
|% -3,49
|
|KIMMR
|3,95
|796.679.056
|% -6,62
|
|THYAO
|13,50
|725.607.152
|% 1,28
|
|SISE
|8,17
|477.671.910
|% -0,85
|
|AKBNK
|5,12
|446.447.182
|% -3,40
|
|KIMMR
|3,95
|796.679.056
|% -6,62
|
|YKBNK
|2,31
|434.428.275
|% -3,35
|
|GARAN
|8,86
|1.586.730.223
|% -3,49
|
|EKGYO
|1,79
|253.943.455
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,12
|446.447.182
|% -3,40
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8526
|8,8569
|% 1,08
|
|Euro
|10,3729
|10,3796
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,0932
|12,1538
|% 0,90
|
|Frank
|9,5569
|9,6144
|% 1,26
|
|Riyal
|2,3599
|2,3717
|% 1,32
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|0,22
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,74
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|39,94
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|19,31
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,66
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,18
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,00
|
|B. Petrol
|76,96
|76,96
|-0,27
|