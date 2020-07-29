***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.07.2020 18:23
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2020-30.06.2020 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporu eklidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863611
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0635
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0026
En Düşük
6,9132
18:058,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1074
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05438,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,57
|Açılış
|: 438,44
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.075.658
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.341.947
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|48.597.334
|% 10,00
|
|RTALB
|35,20
|71.986.690
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.351.392
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.545.641
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.376
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.701.219
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.504.740
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.307.330.517
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.133.938.770
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.583.517.390
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.353.207.681
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|852.293.526
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.353.207.681
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.133.938.770
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|852.293.526
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|251.944.870
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.070.918
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0117
|9,0569
|% 0,84
|
|Frank
|7,5938
|7,6396
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8544
|1,8637
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,51
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.878
|2.918
|22,60
|
|Tam
|2.965
|3.008
|29,90
|
|Yarım
|1.439
|1.464
|10,20
|
|Çeyrek
|722
|731
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,36
|
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