***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.06.2021 23:48
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2020-31.03.2021 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporu eklidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945316
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,7003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7097
En Düşük
8,6936
18:0510,3520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0251
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3520
En Düşük
10,3196
18:05495,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 495,08
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,72
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7029
|8,7088
|% 0,11
|
|Euro
|10,3323
|10,3511
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,9998
|12,0600
|% -0,44
|
|Frank
|9,3675
|9,4240
|% -0,79
|
|Riyal
|2,3128
|2,3244
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|0,13
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|0,03
|