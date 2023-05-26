***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.05.2023 00:08
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2022-31.03.2023 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporu eklidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153982
BIST
18:054.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,07
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.404
18:0519,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0243
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9973
En Düşük
19,8993
18:0521,4444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0165
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,4444
En Düşük
21,3656
18:051.245,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.245,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.248,31
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|179,30
|478.768.471
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|38.517.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|323,90
|1.120.784.223
|% 9,98
|
|LINK
|38,38
|24.336.114
|% 9,97
|
|PAMEL
|171,00
|72.447.737
|% 9,97
|
|RODRG
|44,02
|88.970.155
|% -9,98
|
|SAMAT
|21,12
|60.397.180
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|899.448
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,02
|254.912.820
|% -9,94
|
|BURVA
|35,20
|133.717.310
|% -8,24
|
|THYAO
|134,10
|3.772.753.760
|% 0,98
|
|SASA
|48,62
|2.232.974.094
|% -4,01
|
|CWENE
|141,90
|2.022.993.895
|% 6,53
|
|EUPWR
|79,45
|2.017.784.489
|% 2,71
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|EKGYO
|6,46
|1.514.286.384
|% 4,70
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|YKBNK
|9,02
|1.342.046.696
|% 3,56
|
|AKBNK
|14,30
|1.522.538.360
|% 2,51
|
|ODAS
|5,71
|394.705.307
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9519
|19,9570
|% 0,15
|
|Euro
|21,3908
|21,4252
|% -0,01
|
|Sterlin
|24,5155
|24,6384
|% 0,11
|
|Frank
|21,9558
|22,0881
|% 0,17
|
|Riyal
|5,3049
|5,3316
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-15,77
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-7,65
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.458
|4.584
|-134,00
|
|Çeyrek
|2.236
|2.292
|-60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,58
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|-2,25
|