***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot:28 3.933.058 20.245.446 3.340.918 13.424.274Satışların MaliyetiNot:28 -639.974 -1.290.829 -287.865 -490.789TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.293.084 18.954.617 3.053.053 12.933.485BRÜT KAR (ZARAR)3.293.0(ZARARI)416.251 12.907.114 1.760.008 9.417.692Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot:32 7.477.215 8.195.041 3.758.965 4.964.837Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot:32 -2.123.893 -2.123.893FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.769.573 21.102.155 3.395.080 14.382.529Finansman GelirleriNot:32 453.625 1.474.939 -23.467.932 -6.632.149Finansman GiderleriNot:33 -49.108.267 -18.963.536 -11.161.375 -9.551.847SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-42.885.069 3.613.558 -31.234.227 -1.801.467SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-42.885.069 3.613.558 -31.234.227 -1.801.467DÖNEM KARI (ZARARI)-42.885.069 3.613.558 -31.234.227 -1.801.467Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-42.885.069 3.613.558 -31.234.227 -1.801.467Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.903.031 -50.058.385Dönem Karı (Zararı)-42.885.069 3.613.558Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-42.885.069 3.613.558Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.848.944 -3.450.073Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:17-18-19 130.086 63.419Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.067.532 431.089Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.067.532 431.089Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-76.047 203.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:24 -76.047 203.100Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.986.114 7.458.586Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 -7.477.215 -8.195.041Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 35.463.329 15.743.220Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot:10-11 -89.593Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.123.677 -11.606.267İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler48.939.156 -57.201.628Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 13.122.739 5.193.216İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10 13.122.739 5.193.216Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 28.457.482 -74.269.210İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:11 28.457.482 -74.269.210Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot:13 -30.176Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:26 8.207.412 3.294.282Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 -193.881 739.713İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10 -193.881 739.713Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not:12 55.125 1.329Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.082.320Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-815.103 692.192İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.245.785 3.094.706Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.245.785 3.094.706Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.903.031 -57.038.143Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-44.800Vergi İadeleri (Ödemeleri)7.024.558YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.209.650 29.170.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -11.988.832 -48.879Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -48.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.363Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 1.301.967 -1.046.015Verilen Nakit Avans ve BorçlarNot:11 37.797.651Verilen Diğer Nakit Avans ve BorçlarNot:11 37.797.651Ödenen FaizNot:33 -7.548.180Alınan FaizNot:33 7.477.215FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.692.041 20.805.576Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 14.904.718 20.805.576Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıNot:8 14.904.718 20.805.576Ödenen FaizNot:33 -40.596.759YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.340 -81.869Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.358NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.340 -73.511DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 112.359 190.746DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 113.699 117.235Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.03.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot:6 113.699 112.359Ticari AlacaklarNot:10 28.764.241 33.108.156İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot:10-37 28.764.241 33.108.156Diğer AlacaklarNot:11 95.284.119 92.930.203İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11-37 95.017.643 91.203.841İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 266.476 1.726.362Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 2.248.753 2.631.548İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 2.248.753 2.631.548Diğer Dönen VarlıklarNot:26 159.062İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot:26 159.062ARA TOPLAM126.410.812 128.941.328TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR126.410.812 128.941.328DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot:11 19.105.774 19.012.769İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 19.105.774 19.012.769Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot:17 721.687.717 561.507.700Maddi Duran VarlıklarNot:18 166.552 36.327Diğer Maddi Duran VarlıklarNot:18 166.552 36.327Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 6.299 7.330Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 6.299 7.330Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 27.147.125 27.090.709İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26-37 25.339.341 24.254.492İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 1.807.784 2.836.217TOPLAM DURAN VARLIKLAR768.113.467 607.654.835TOPLAM VARLIKLAR894.524.279 736.596.163KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot:8 29.177.049 26.019.231Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot:8 437.019.006 330.688.847Ticari BorçlarNot:10 2.095.181 1.809.314İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot:10-37 405.999 566.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot:10 1.689.182 1.242.957Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot:12 902.550 669.819Diğer BorçlarNot:11 20.157.291 17.554.418İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot:11-37 238.380 238.384İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot:11 19.918.911 17.316.034Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 162.270 772.532İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 162.270 772.532Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.515.821 2.025.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 280.570 198.081Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.235.251 1.827.868ARA TOPLAM492.029.168 379.540.110TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER492.029.168 379.540.110UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli KarşılıklarNot:24 653.399 608.953Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 653.399 608.953Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 70.043İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 70.043TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER653.399 678.996TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER492.682.567 380.219.106ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot:27 401.841.712 356.377.057Ödenmiş Sermaye110.000.000 110.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.519.741 -1.519.741Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.716.606 18.716.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-134.196 -181.544Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-134.196 -181.544Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-134.196 -181.544Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)391.507.223 303.204.847Yabancı Para Çevrim Farkları391.507.223 303.204.847Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.272 3.685.272Yasal Yedekler3.685.272 3.685.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-77.528.383 -96.360.702Net Dönem Karı veya Zararı-42.885.069 18.832.319TOPLAM ÖZKAYNAKLAR401.841.712 356.377.057TOPLAM KAYNAKLAR894.524.279 736.596.163Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 3.685.272 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227TransferlerNot:27 -75.407.097 75.407.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 -7.025 -7.243.769 3.613.558 -3.637.236 -3.637.236Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -125.997 252.226.995 3.685.272 -96.360.702 3.613.558 290.235.991 290.235.991Cari Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.847 3.685.272 -96.360.702 18.832.319 356.377.057 356.377.057Düzeltmelerden Sonraki Tutar110.000.000 -1.519.741 18.716.606TransferlerNot:27 18.832.319 -18.832.319Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 47.348 88.302.376 -42.885.069 45.464.655 45.464.655Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -134.196 391.507.223 3.685.272 -77.528.383 -42.885.069 401.841.712 401.841.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not:36 -42.885.069 3.613.558 -31.234.227 -1.801.467DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar47.348 68.605 47.348Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)47.348 68.605 47.348Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.01 88.302.376 10.780.158 64.237.299Yabancı Para Çevrim Farkları88.302.376 10.780.158 64.237.299DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)88.349.724 10.848.763 64.284.647TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.464.655 14.462.321 33.050.420 -1.801.467Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları45.464.655 14.462.321 33.050.420 -1.801.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885205BIST